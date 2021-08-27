Шлунок рептилії лопнув через гігантську здобич. Інцидент з пітоном та коровою трапився у провінції Пхітсанулок.

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Пітон проковтнув корову

Там пітон не розрахував сили та ковтнув величезну корову. Це мало для нього фатальні наслідки – тварина загинула.

Мертву змію виявив фермер, який відправився шукати свою зниклу корову. Чоловік був вражений, коли побачив закривавлені останки тварини та 4-метрового темного тигрового пітона.

Змія вдалася до відчайдушного кроку через голод

Представник місцевої влади Нірун Лівваттанакуль зазначив, що пітон був голодний. Він побачив корову, задушив її, а потім проковтнув повністю.

Після того, як корова загинула у середині змії, її тіло почало розпухати та роздуло шлунок рептилії ще сильніше. У результаті трапилося те, що бачимо,

– пояснив він.

Пітону було приблизно 8 років. Після обстеження тіла тварин спалили й поховали.

До слова, бірманські пітони мають дивовижну здатність споживати дуже великих жертв, оскільки вони можуть легко перетравлювати їжу, яка майже вдвічі перевищує їхню вагу. На жаль, іноді вони переоцінюють свій апетит.

Зверніть увагу! Раніше змія завдовжки 20 сантиметрів виповзла в одному із супермаркетів Сіднея. Плазуна виявила 25-річна дівчина, яка прийшла по продукти. Вона не розгубилася та допомогла прибрати тварину, адже раніше працювала над виловом змій.