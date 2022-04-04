Зеленский отметил, что Украине не нужны долгие суды. Здесь стоит вопрос об утраченных человеческих жизнях.

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"Мы даже не можем рассматривать возможность, что чего-то не будет хватать Европе или миру, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такой вариант. Это не ситуация с теми или иными альянсами, это о жизни и о том, что люди убиты, замучены", – сказал Зеленский.

Люди найдут способ мести

По словам президента, есть чрезвычайно много доказательств против россиян. Поэтому Украина будет публично давить, чтобы наказать убийц и палачей.

Мы не будем делать пауз, чтобы найти всех преступников. Это на пользу цивилизации, потому что когда мы не найдем цивилизованный выход, то люди найдут нецивилизованный,

– сказал Зеленский.

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