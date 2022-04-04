Зеленський зазначив, що Україні не потрібні довгі суди. Тут стоїть питання про втрачені людські життя.

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"Ми навіть не можемо розглядати можливість, що чогось не вистачатиме Європі чи світу, щоб покарати злочинців. Я не розглядаю такий варіант. Це не ситуація з тими чи іншими альянсами, це про життя й про те, що люди вбиті, закатовані", – сказав Зеленський.

Люди знайдуть спосіб помсти

За словами президента, є надзвичайно багато доказів проти росіян. Через це Україна публічно тиснутиме, щоб покарати вбивць й катів.

Ми не робитимемо пауз, щоб знайти всіх злочинців. Це на користь цивілізації, бо коли ми не знайдемо цивілізований вихід, то люди знайдуть нецивілізований,

– сказав Зеленський.

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