Канцлер подчеркнула, что текст соглашения согласовали с американским правительством, но не с Конгрессом.
Важно Соглашение по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина
Соглашение с правительством США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, но помогает,
– убеждает Меркель.
Отдельно политик подчеркнула, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной после запуска российского газопровода.
К слову, президент США Джо Байден объяснял сделку тем, что запуск "Северного потока-2" невозможно было остановить, поскольку газопровод построен на 99%.
Соглашение США и Германии: что надо знать
- США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку-2". Обещают некоторые гарантии для Украины. Например, Берлин должен выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости государства.
- Также Германия обещает добиться продления контракта о транзите газа между Россией и Украиной еще на 10 лет.
- Часть американских конгрессменов выступили против подписания договоренностей между США и Германией.
- В Украине тоже возмутились таким ходом событий. Министерство иностранных дел направило ноты в Брюссель и Берлин из-за сделки. Украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.