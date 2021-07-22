Канцлер подчеркнула, что текст соглашения согласовали с американским правительством, но не с Конгрессом.

Важно Соглашение по "Северному потоку-2" между США и Германией: что произошло и как реагирует Украина

Соглашение с правительством США по "Северному потоку-2" не решает всех проблем, но помогает,

– убеждает Меркель.

Отдельно политик подчеркнула, что важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной после запуска российского газопровода.

К слову, президент США Джо Байден объяснял сделку тем, что запуск "Северного потока-2" невозможно было остановить, поскольку газопровод построен на 99%.

Соглашение США и Германии: что надо знать