Канцлерка наголосила, що текст угоди узгодили з американським урядом, але не з Конгресом.

Важливо Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

Угода з урядом США по "Північному потоку-2" "не вирішує всіх проблем, але допомагає,
– переконує Меркель.

Окремо політикиня наголосила, що важливо, аби Україна залишалася транзитною країною після запуску російського газопроводу.

До слова, президент США Джо Байден пояснював угоду тим, що запуск "Північного потоку-2" неможливо було зупинити, оскільки газопровід побудований на 99%.

Угода США та Німеччини: що треба знати

  • США та Німеччина уклали угоду стосовно "Північного потоку-2". Обіцяють деякі гарантії для України. Наприклад, Берлін має виділити понад 200 мільйонів євро на підтримку енергосектору та недопущення енергозалежності держави.
  • Також Німеччина обіцяє домогтись продовження контракту про транзит газу між Росією та Україною ще на 10 років.
  • Частина американських конгресменів виступили проти підписання домовленостей між США та Німеччиною.
  • В Україні теж обурились таким ходом подій. Міністерство закордонних справ надіслало ноти у Брюссель і Берлін через угоду. Українська сторона ініціює консультації з Єврокомісією.