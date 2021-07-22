Канцлерка наголосила, що текст угоди узгодили з американським урядом, але не з Конгресом.

Важливо Угода щодо "Північного потоку-2" між США та Німеччиною: що відбулося та як реагує Україна

Угода з урядом США по "Північному потоку-2" "не вирішує всіх проблем, але допомагає,

– переконує Меркель.

Окремо політикиня наголосила, що важливо, аби Україна залишалася транзитною країною після запуску російського газопроводу.

До слова, президент США Джо Байден пояснював угоду тим, що запуск "Північного потоку-2" неможливо було зупинити, оскільки газопровід побудований на 99%.

Угода США та Німеччини: що треба знати