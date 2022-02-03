Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале высказал российский экономист Владислав Иноземцев. По его словам, это действительно серьезные удары по российской экономике, хоть и не фатальные.

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"Если эти санкции ведут, то российская экономика действительно получит серьезный удар. Не роковой, но серьезный", – подчеркнул Иноземцев и добавил, что даже без санкций экономика России рискует получить очень большие потери, потому что страна станет центром "мирового зла".

Иноземцев: Не верю в ведение санкций

Экономист из России отметил, что санкции будут гораздо серьезнее, чем в 2014 или 2016 годах. Однако не факт, что их все же ведут.

Я не очень верю в возможность введения таких санкций,

– подчеркнул он.

По мнению Иноземцева, если Россия вторгнется в Украину силами 100-тысячной армии, то тогда санкции безусловно ведут. Однако если полномасштабного наступления не произойдет, то введение санкций имеет крайне проблематичный вид.

Была петиция крупного американского бизнеса к Белому дому, что в случае конфликта часть санкций надо смягчить. Германия будет против. Думаю, что Эммануэль Макрон не счастлив от перспектив. Даже в Великобритании меры не вызывают полного восторга многих финансовых кругов и тех, кто заинтересован в российских деньгах. Владислав Иноземцев Российский экономист

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