Не Рубио: Reuters озвучил, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

В Стамбуле 16 мая должны состояться переговоры между делегациями Украины и России. Известно, кто будет представлять США на переговорах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле

Директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Антон будет представлять США на переговорах, о чем сообщил представитель Госдепартамента.