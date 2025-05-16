16 мая, 10:26
Не Рубио: Reuters озвучил, кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле
В Стамбуле 16 мая должны состояться переговоры между делегациями Украины и России. Известно, кто будет представлять США на переговорах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Кто будет представлять США на переговорах в Стамбуле
Директор по вопросам политического планирования Государственного департамента США Майкл Антон будет представлять США на переговорах, о чем сообщил представитель Госдепартамента.