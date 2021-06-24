Президент Украины отметил, что будет иметь не менее 2 блоков вопросов для обсуждения: безопасности и экономический.
Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом
Так, блок безопасности будет предусматривать следующие темы:
- вопрос ПДЧ для Украины;
- оборонного контракта;
- меморандума между нашими странами;
- "Северного потока-2";
- Донбасса и Крыма;
- безопасности на черноморском и азовском побережьях;
- вопрос украинского флота.
Там много вопросов. Есть и экономический вопрос. Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести именно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки,
– пояснил президент Украины.
Он также подтвердил, что планирует говорить с Байденом об увеличении оборонных поставок и военной помощи от США.
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