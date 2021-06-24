Президент Украины отметил, что будет иметь не менее 2 блоков вопросов для обсуждения: безопасности и экономический.

Важно Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Так, блок безопасности будет предусматривать следующие темы:

  • вопрос ПДЧ для Украины;
  • оборонного контракта;
  • меморандума между нашими странами;
  • "Северного потока-2";
  • Донбасса и Крыма;
  • безопасности на черноморском и азовском побережьях;
  • вопрос украинского флота.

Там много вопросов. Есть и экономический вопрос. Действительно, для нас очень важна поддержка Международного валютного фонда, но опять, я хочу с политики перевести именно на экономику, реформы и то, что есть какие-то структурные маяки,
– пояснил президент Украины.

Он также подтвердил, что планирует говорить с Байденом об увеличении оборонных поставок и военной помощи от США.

Новость дополняется...