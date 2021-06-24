Президент України зауважив, що матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.
Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім
Так, безпековий блок передбачатиме такі теми:
- питання ПДЧ для України;
- оборонного контракту;
- меморандуму між нашими країнами;
- "Північного потоку-2";
- Донбасу і Криму;
- безпеки на чорноморському та азовському узбережжях;
- питання українського флоту.
Там багато питань. Є й економічне питання. Дійсно, для нас дуже важлива підтримка Міжнародного валютного фонду, але знову, я хочу з політики перевести конкретно на економіку, реформи й те, що є якісь структурні маяки,
– пояснив президент України.
Він також підтвердив, що планує говорити з Байденом про збільшення оборонних поставок та військової допомоги від США.
Візит Зеленського до США: що відомо
- Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Білого дому під час телефонної розмови 7 червня. Орієнтовно цей візит може відбутися у кінці липня 2021 року.
- Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це буде повноцінний візит президента України до США. Наразі тривають перемовини й узгоджуються деталі зустрічі.