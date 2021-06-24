Президент України зауважив, що матиме щонайменше 2 блоки питань для обговорення: безпековий та економічний.

Важливо Байден запросив Зеленського в Білий дім

Так, безпековий блок передбачатиме такі теми:

  • питання ПДЧ для України;
  • оборонного контракту;
  • меморандуму між нашими країнами;
  • "Північного потоку-2";
  • Донбасу і Криму;
  • безпеки на чорноморському та азовському узбережжях;
  • питання українського флоту.

Там багато питань. Є й економічне питання. Дійсно, для нас дуже важлива підтримка Міжнародного валютного фонду, але знову, я хочу з політики перевести конкретно на економіку, реформи й те, що є якісь структурні маяки,
– пояснив президент України.

Він також підтвердив, що планує говорити з Байденом про збільшення оборонних поставок та військової допомоги від США. 

Візит Зеленського до США: що відомо

  • Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Білого дому під час телефонної розмови 7 червня. Орієнтовно цей візит може відбутися у кінці липня 2021 року.
  • Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що це буде повноцінний візит президента України до США. Наразі тривають перемовини й узгоджуються деталі зустрічі.