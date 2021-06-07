Реакция Кремля на выезд Гудкова

Если выезд политика законный, то он имеет на него право. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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На вопрос, не беспокоит ли главу Кремля Владимира Путина ситуация, когда экс-депутат покидает страну из-за возможного уголовного преследования, Песков ответил: "Нет, абсолютно".

Если это законный выезд из страны, то любой гражданин, если он не имеет никаких ограничений, лишения прав, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернутся, – это абсолютно свободный процесс,

– подчеркнул спикер Путина.

Что известно о выезде экс-депутата