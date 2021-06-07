Реакція Кремль на виїзд Гудкова

Якщо виїзд політика законний, то він має на нього право. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

До теми Мене витіснили, – російський опозиціонер Гудков про виїзд в Україну

На питання, чи не турбує очільника Кремля Володимира Путіна ситуація, коли ексдепутат залишає країну через можливе кримінальне переслідування, Пєсков відповів: "Ні, абсолютно".

Якщо це законний виїзд з країни, то будь-який громадянин, якщо він не має ніяких обмежень, позбавлення прав, може чудово виїхати з країни, повернутися в країну або не повернуться, – це абсолютно вільний процес,

– наголосив речник Путіна.

Що відомо про виїзд ексдепутата