Реакція Кремль на виїзд Гудкова
Якщо виїзд політика законний, то він має на нього право. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
До теми Мене витіснили, – російський опозиціонер Гудков про виїзд в Україну
На питання, чи не турбує очільника Кремля Володимира Путіна ситуація, коли ексдепутат залишає країну через можливе кримінальне переслідування, Пєсков відповів: "Ні, абсолютно".
Якщо це законний виїзд з країни, то будь-який громадянин, якщо він не має ніяких обмежень, позбавлення прав, може чудово виїхати з країни, повернутися в країну або не повернуться, – це абсолютно вільний процес,
– наголосив речник Путіна.
Що відомо про виїзд ексдепутата
- У Росії проти Гудкова відкрили кримінальну справу за заподіяння особливо великої майнової шкоди. Мовиться про несплату боргу організацією, яку очолювала тітка політика Ірина Єрмілова, за договором оренди нежитлового приміщення у 2015 – 2017 роках. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви.
- Гудков заперечує підозри. Він заявив, що справа стосується фірми його батьків, до якої він не має стосунку.
- 1 червня ексдепутата та його тітку затримали.
- Гудков розповів, що Єрмілову вже другу добу утримують у СІЗО, а на його родичів влада почала "рити" інформацію. Через це політик приїхав у Київ.