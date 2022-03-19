Не совсем "денацификация", – советник главы МВД назвал основную цель Путина в Украине

Одной из важнейших задач Владимира Путина в Украине является не совсем "денацификация", о которой он так много говорит. Основная цель России сейчас – это уничтожение украинской инфраструктуры.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Такие намерения подтверждают бои за "Азовсталь" и фактическое уничтожение птицефабрики под Чернобаевкой, которая является одной из крупнейших в Европе.

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По словам Денисенко, о желании России деиндустриализовать Украину свидетельствует также уничтожение оккупантами сельскохозяйственной техники и остановка фактически всего производства, которое есть на временно оккупированных территориях.

Основная цель Путина в этой войне – это не столько "денацификация", о которой он так много говорит, сколько деиндустриализация,

– подчеркнул советник министра.

Денисенко назвал основную цель Путина во время войны в Украине: смотрите видео