Об этом президент Владимир Зеленский сказал в традиционном ночном обращении, сообщает 24 канал.

Важно Зеленский обратился к украинцам после 55 дней войны

Именно поэтому во всех переговорах с мировыми лидерами, во всех интервью украинский лидер отмечает простой истине: несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то там, на складах.

Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и сейчас, то это их моральная обязанность – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, если бы мы в первую же неделю войны получили то, что получаем сейчас, польза для Украины и для свободы в Европе была бы больше.

"Я уверен. Если мы прямо сейчас получим то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это позволит спасти жизнь тысяч людей. Надеюсь, партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение", – подытожил украинский лидер.

Ночное обращение Владимира Зеленского от 19 апреля: смотрите видео