Про це президент Володимир Зеленський сказав у традиційному нічному зверненні, повідомляє 24 канал.

Важливо Зеленський звернувся до українців після 55 днів війни

Саме тому в усіх переговорах зі світовими лідерами, в усіх інтерв'ю український лідер наголошує на простій істині: несправедливо, що Україна і досі змушена просити про те, що у партнерів роками зберігається десь там, на складах.

Якщо вони мають зброю, яка потрібна Україні тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні нам тут і зараз, то це їхній моральний обов'язок – допомогти захистити свободу. Допомогти врятувати життя тисяч українців,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, якби ми у перший же тиждень війни отримали те, що отримуємо зараз, користь для України і для свободи в Європі була б більшою.

"Я впевнений. Якщо ми прямо зараз отримаємо те, що у деяких партнерів заплановано для передачі Україні найближчими тижнями, це дозволить врятувати життя тисяч людей. Сподіваюся, партнери почують цю тезу і зрозуміють, що кожен день має значення", – підсумував український лідер.

Нічне звернення Володимира Зеленського від 19 квітня: дивіться відео