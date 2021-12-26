Не справился с управлением: в Одесской области автобус столкнулся с легковушкой

Вечером 26 декабря в Одесской области произошло ДТП. Водитель автобуса Одесса – Николаев не справился с управлением, из-за чего врезался в легковушку.

В автобусе находились 11 пассажиров. По предварительным данным, в больнице оказались по меньшей мере 5 человек.

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Среди пострадавших есть несовершеннолетний

По предварительной информации, автобус Одесса – Николаев выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Из-за чего столкнулся с автомобилем BMW. Легковушку отбросило на обочину, а автобус перевернулся на бок.

Водители легковушки и автобуса оказались в больнице. Однако количество травмированных пассажиров в источниках разнится. Минимум 3 госпитализировали. Среди них 1 – несовершеннолетний.



Так выглядит BMW после аварии / Фото телеграм-канала "Ху*вая Одесса"

Среди возможных причин аварии – скользкая дорога. На место ДТП прибыли правоохранители.

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