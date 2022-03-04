Их обезвреживают работники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования ГСЧС Украины. Один из них рассказал о бомбе ФАБ-500, найденной после авиаудара.

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Такие бомбы используются для разрушения домов и мостов. Радиус поражения зависит от того, куда попала бомба. Авиационные бомбы запрещено применять против мирного населения. А эта бомба, по словам сапера, была использована именно так.

Не сработала, поэтому мы на фото стоим так счастливы. Эту бомбу мы уже обезвредили. К сожалению, в Харькове 98% бомб срабатывают. И мы находим обычно только остатки снарядов,

– рассказал сапер.

Саперы обезвредили бомбу / Фото ГСЧС