Їх знешкоджують працівники Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Один з них розповів про бомбу ФАБ-500, яку знайшли після авіаудару.

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Такі бомби використовують для руйнування будинків та мостів. Радіус ураження залежить від того, куди влучила бомба. Авіаційні бомби заборонено використовувати проти мирного населення. А ця бомба, за словами сапера, була використана саме таким чином.

Не спрацювала, тому ми на фото стоїмо такі щасливі. Цю бомбу ми вже знешкодили. На жаль, у Харкові 98% бомб спрацьовують. І ми знаходимо зазвичай тільки залишки снарядів,

– розповів сапер.



Сапери знешкодили бомбу / Фото ДСНС

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