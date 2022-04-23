В частности, его призыв был к молодежи призывного возраста, а также военнообязанным, которые находятся в запасе.

Читайте также Учительницу в оккупированном Крыму уволили с работы из-за правды о войне в Украине

От вас зависит – не стать убийцей и не быть убитым, – отметил Рефат Чубаров.

Посылайте российских военных в оккупированном Крыму курсом российского военного корабля,

– сообщил Чубаров.

Он добавил, что в случае угрозы принудительного призыва в российскую оккупационную армию – необходимо немедленно выезжать через третьи страны в Украину.



Принудительный призыв / Фото Рефата Чубарова

Важно! Российские захватчики продолжают мобилизовать мужчин для войны против Украины. Для того, чтобы не срывать пополнение живой силы, они закрывают Крым на въезд и выезд.

К теме – Чубаров рассказал о настроениях жителей оккупированного Крыма: смотрите видео