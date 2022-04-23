Зокрема його заклик був до молоді призовного віку, а також військовозобов'язаних, які перебувають у запасі.
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Від вас залежить – не стати вбивцею і не бути вбитим, – зазначив Рефат Чубаров.
Посилайте російських військкомів у окупованому Криму курсом російського військового корабля,
– повідомив Чубаров.
Він додав, що у випадку загрози примусового призову до російської окупаційної армії – необхідно негайно виїжджати через треті країни в Україну.
Примусовий призов / Фото Рефат Чубаров
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