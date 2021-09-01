Хотя визит украинского президента действительно нужен нашей стране. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Тарас Семенюк.
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Он считает, власти не должны ожидать того, что поездка Зеленского в США станет переломным моментом. Ведь это лишь плановая работа главы государства – отстаивать национальные интересы страны за рубежом. В свое время в Штаты ездили и Петр Порошенко и Виктор Ющенко.
Не стоит преувеличивать и не нужно одевать розовые очки, что с Афганистана США переключится на Украину,
– заметил эксперт.
Впрочем, добавил, Украина является приоритетной для Белого Дома, если касается геополитической игры в Восточной Европе. Ведь это единственное государство на постсоветском пространстве, которое поддерживает демократические права и ценности. И это именно то, что в целом сегодня нужно демократическому миру после поражения в Афганистане.
Семенюк: США сейчас будут очень осторожными к своей внешней политике
По словам Семенюка, выход США из Афганистана будет давать возможность авторитарным лидерам подняться и заявить, что демократия не работает. Украина имеет шанс показать, что демократия наоборот – система, которая возвышает, а не опускает.
"Очевидно, что американцы сейчас будут очень осторожными к своей внешней политике. Они не будут обещать, много давать. И мы также не должны просить, а создавать условия для работы", – отметил политолог.
Семенюк предположил возможные результаты визита Зеленского в США: видео
Зеленский прилетел в США: последние новости
- Владимир Зеленский вместе с женой 31 августа прилетел в Соединенные Штаты. 1 сентября в 21:00 он должен встретиться с главой Белого Дома Джо Байденом.
- Главы государств будут говорить о войне на Донбассе и оккупации Крыма, строительстве "Северного потока-2". Также президент Украины планирует обсудить инвестиции в нашу страну.
- В первый день визита Зеленский провел ряд встреч. В частности встретился с главой Всемирного банка, министром энергетики США. Также он презентовал программу трансформации Украины.
- Кроме этого, Штаты планируют предоставить Украине дополнительные 3 миллиарда долларов после подписания меморандума о взаимопонимании. Деньги предоставит Экспортно-импортный банк США – Эксимбанк.