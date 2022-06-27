Не стучите лбами работающих на победу – Притула о сотрудничестве с Минобороны

Сергей Притула активно занимается волонтерством и недавно заклил сбор 600 миллионов гривен на "Байракторы". Он рассказал о том, как благотворительные фонды сотрудничают с Министерством обороны.

Об этом 24 канала рассказал волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула. По его словам, такие фонды серьезно контактируют с Министерством обороны.

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"Я в каждой публичной коммуникации пытаюсь достучаться до людей, чтобы они не писали в соцсетях каких-то вещей, типа "А что делает Минобороны, если люди смахивают на "Байрактары", – говорит Притула.

Как подчеркнул волонтер, на самом деле Минобороны делает столько, что все фонды вместе, даже если они объединятся, не "взыскат" закрывать все потребности .

"Это не о конкуренции. Пожалуйста, не стучите лбами тех, кто работает за общие цели – победу. Мы синергия, а не конкуренция. И там, где мы можем помочь тем потугам, которые делают Минобороны", – просит Притула.

Он отметил, что в основном все закупки, которые производит Минобороны, идут под грифом "секретно".

Нам, волонтерам, проще общаться с обществом, на что мы тратим деньги, потому что мы за них ответственны. А у Минобороны гриф "секретно", чтобы враг не знал, сколько они закупили условно РСЗО или какой-то дальнобойной артиллерии,

– объяснил Притула.

Он лишь подтвердил, что фонды находятся в тесной коммуникации с Министерством обороны.

"Когда мы общаемся с Минобороны, и они говорят "вот вам этот инвойс (накладная), займитесь им, потому что мы на это не имеем времени или это что-то мелкое для такого ведомства, то это замечательное сотрудничество ", - подытожил волонтер.

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К слову, 22 июня телеведущий, общественный и политический деятель Сергей Притула объявил о всеукраинском сборе средств на байракторы .

За 7 дней команда волонтеров планировала собрать 500 миллионов гривен для того, чтобы купить 3 байрактора. Однако только за 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому за эти средства приобретут 4 беспилотника Bayraktar.