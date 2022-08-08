Не так все гладко у них идет, – в ВСУ прокомментировали постоянные переносы дат "референдумов"

россияне развернули подготовку к "референдумам" еще в начале оккупации. Однако дату голосования не раз переносили.

Сначала речь шла о 20 апреля, чуть позже – о майских праздниках. Известно, что теперь оккупанты планируют провести фейковые выборы в сентябре. Однако не все складывается так, как им бы хотелось.

Стоит внимания До сентября не успевают: как россия готовится к "референдумам" на временно оккупированных территориях

Все пошло не по плану

Сейчас все попытки россиян безуспешны. По мнению руководителя пресс-центра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, россияне не успевают должным образом подготовиться к псевдореферендуму.

Перенос этих дат свидетельствует о том, что не так все гладко у них идет. Набрать тот электорат, который мог бы им помочь имитировать псевдореферендум, им не удается.

– заметила Гуменюк.

оккупанты не оставляют попыток сформировать фальшивые списки для так называемого волеизъявления. Они используют различные методы воздействия на людей, в том числе принуждение и устрашение.

Как подчеркнула Гуменюк, на временно оккупированных территориях движение сопротивления достаточно мощное. Его эффективность демонстрируется в каждом влиянии на оккупационную власть.

Люди еще имеют ресурс духа и силы, чтобы противодействовать таким дерзким провокациям,

– подытожила она.

Как россияне готовятся к "референдумам": коротко

россияне хотят аннексировать пятую часть Украины в сентябре Они надеются провести псевдореферендумы в Донецкой Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Оккупационная "власть" Херсонской и Запорожской области начала собирать избирательные комиссии. Их члены люди должны якобы контролировать "избирательный процесс", людей хотят заставить голосовать под дулами автоматов.

В Луганске захватчики даже открыли приемную общественного штаба референдума.

США заверили, что должным образом отреагируют на аннексию любой части Украины. Там подчеркнули, что повторить сценарий с Крымом в 2014 году россиянам не удастся.

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