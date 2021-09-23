И такое "расследование" точно противоречит ожиданиям украинцев, поддержавших на выборах Владимира Зеленского и президентскую политическую силу. Такое мнение в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Кравчук: закрытие дела "Роттердам+" – негативный сигнал

Она рассказала, что встретится в ближайшие недели с Генеральной прокурором Ириной Венедиктовой и задаст ей вопрос – почему "Роттердам+" до сих пор не возобновили. Мол, как именно глава Офиса генпрокурора это оценивает.

Народный депутат подчеркнула, что не является представителем правоохранительных органов, поэтому не может прокомментировать это дело с точки зрения процессуального. Впрочем с моральной стороны, это такой негативный сигнал.

Не этой справедливости, видимо, люди ждали, когда голосовали и за нашу команду, и за президента,

– подчеркнула "слуга народа".

И вспомнила, что как раз об этом деле говорилось во время дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Впрочем Кравчук считает, что есть еще также ряд других дел, которые стоит доводить до конца. Это и в отношении других олигархов, и, в частности, дело "Приватбанка".

Что такое формула "Роттердам+"? • Это формула, по которой определяли стоимость угля для выработки электроэнергии в Украине. Ее применяли в 2016 – 2019 годах.

• Согласно такой методике, стоимость угля для ТЭС зависела от цены на европейском рынке – в частности в Нидерландах.

• Теплогенерирующие компании в 2015 году оказали давление на Национальную комиссию в сфере энергетики и коммунальных услуг и требовали, чтобы та включила в тариф за электричество расходы на доставку и перевалку угля в Украину из портов Европы. Комиссия предусмотрела расходы в Формуле, которых просто не существовало.

• Из-за "Роттердама+" украинцы переплатили за электроэнергию почти 40 миллиардов гривен.

Расследование дела "Роттердам+": главное