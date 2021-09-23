І таке "розслідування" точно суперечить очікуванням українців, які підтримали на виборах Володимира Зеленського і президентську політичну силу. Таку думку в програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зверніть увагу Протидія деолігархізації: Порошенко та проросійські сили об'єднуються

Кравчук: Закриття справи "Роттердам+" – негативний сигнал

Вона розповіла, що зустрінеться найближчими тижнями з генеральною прокуроркою Ірину Венедіктовою і поставить їй питання – чому "Роттердам+" досі не поновили. Мовляв, як саме очільниця Офісу генпрокурора це оцінює.

Народна депутатка підкреслила, що не є представником правоохоронних органів, тому не може прокоментувати цю справу з погляду процесуального. Втім з морального боку, це такий негативний сигнал.

Не цієї справедливості, мабуть, люди чекали, коли голосували і за нашу команду, і за президента,

– наголосила "слуга народу".

І пригадала, що якраз про цю справу мовилося під час дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.

Втім Кравчук вважає, що є ще також низка інших справ, які варто доводити до кінця. Це і щодо інших олігархів, і, зокрема, справа "Приватбанку".

Що таке формула "Роттердам+"? • Це формула, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. ЇЇ застосовували у 2016 – 2019 роках.

• Згідно з такою методикою, вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на європейському ринку – зокрема в Нідерландах.

• Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало.

• Ч ерез "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.

Розслідування справи "Роттердам+": головне