І таке "розслідування" точно суперечить очікуванням українців, які підтримали на виборах Володимира Зеленського і президентську політичну силу. Таку думку в програмі Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі висловила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
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Кравчук: Закриття справи "Роттердам+" – негативний сигнал
Вона розповіла, що зустрінеться найближчими тижнями з генеральною прокуроркою Ірину Венедіктовою і поставить їй питання – чому "Роттердам+" досі не поновили. Мовляв, як саме очільниця Офісу генпрокурора це оцінює.
Народна депутатка підкреслила, що не є представником правоохоронних органів, тому не може прокоментувати цю справу з погляду процесуального. Втім з морального боку, це такий негативний сигнал.
Не цієї справедливості, мабуть, люди чекали, коли голосували і за нашу команду, і за президента,
– наголосила "слуга народу".
І пригадала, що якраз про цю справу мовилося під час дебатів між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком.
Втім Кравчук вважає, що є ще також низка інших справ, які варто доводити до кінця. Це і щодо інших олігархів, і, зокрема, справа "Приватбанку".
Що таке формула "Роттердам+"?• Це формула, за якою визначали вартість вугілля для вироблення електроенергії в Україні. ЇЇ застосовували у 2016 – 2019 роках.
• Згідно з такою методикою, вартість вугілля для ТЕС залежала від ціни на європейському ринку – зокрема в Нідерландах.
• Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало.
• Через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.
Розслідування справи "Роттердам+": головне
- У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження щодо формули "Роттердам+". Його кваліфікували за статтею про зловживання владою або службовим становищем.
- Вже наприкінці серпня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зняла всі підозри, які висунули під час розслідування. Постанову вніс прокурор Віталій Пономаренко.
- Згодом цей прокурор ще двічі закривав кримінальне провадження у справі "Роттердам+". Після цього Венедіктова заявила про перевірку, а потім і про звільнення посадовця.
- Втім 20 травня 2021 року вже новий прокурор САП Денис Демків вчинив аналогічно. Він ухвалив рішення про закриття цієї справи.