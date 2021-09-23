Однак найбільш екстравагантний вигляд має альянс Петра Порошенка з російською п'ятою колоною, яка прописалася в ОПЗЖ та уламках "Партії регіонів". Про це ніколи не розкажуть на "Прямому" телеканалі.

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Саме для цього й існує олігархічне телебачення – транслювати на зовнішній світ викривлену картину реальності.

Як Порошенко використовує "Прямий"

Пригадайте, як телеканал "Прямий" доводив, що зустріч Порошенка і держсекретаря США Ентоні Блінкена відбулася один на один, де президент ледь не в інтимній атмосфері розповів усю правду про злочинну владу.

Для доказу цього фейку наводили фотографії 6-річної давнини, коли Блінкен, ще за часів Барака Обами, прилітав до Києва.



Петро Порошенко може протидіяти деолігархізації / Фото Getty Images

Також пригадайте, як "Прямий" розганяв фейки про підозру з боку Національного антикорупційного бюро ексміністру охрони здоров'я Максиму Степанову. Їхнім джерелом були російські телеграм-канали, які входять у межеру агентури ФСБ. Ця новина на підтвердилася, але досі є в інтернеті.

Окремої премії заслуговує інтерв'ю Олександра Турчинова на "Прямому", у якому він стверджував, що записи Віктора Медведчука, де обговорювалося повернення путінського кума в гру на ринку дизельного палива, насправді були зроблені не в часи Порошенка, а Володимира Зеленського.

Або як з усіх ютуб-майданчиків "Прямого" зникло інтерв'ю ексгенпрокурора Юрія Луценка, яке він дав на тему втручання в американські вибори. Ніхто нічого не пояснив і не вибачився перед журналістами.

Також свіжі приклади олігархічного використання каналу "Прямий" в інтересах Порошенка – при обговоренні візиту Зеленського до США для зустрічі з Джозефом Байденом.



Зеленський зустрівся з Байденом у США / Фото Офісу Президента

Щоб просувати свої пропагандистські кліше, вони вкладали їх у вуста начебто незалежних фігур, а насправді – тотально залежних від Порошенка.

Наприклад, Тарас Чорновіл, людина без визначеного роду занять, сидить в ефірі телеканалу "Прямий", який чітко моделюється з його офісу, і там розповідає, що "це був провальний візит, на рівні протоколу, Байден дав Зеленському "ляпаса".

Ведуча каналу не витримала й запитала, у чому це проявлялося. На це Чорновіл каже: "У всьому". Далі він змінив тему.

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Інший показовий момент саме олігархічного використання "Прямого" з метою пропаганди наративу Порошенка про невдалий візит Зеленського у США – включення журналістки з Вашингтона. Там вона каже, що була катастрофа, адже Зеленський зганьбився повністю. Не було ще такого страшного візиту ніколи в історії США.

Що трапилося? Він не підійшов до журналістів після виходу з Білого дому. Чому? Він побачив мікрофон каналу "Прямий", сів у джип і поїхав. Смішно, правда? З такої ахінеї і складається інформаційна картинка вигаданої реальності у світі порохоботів.

Чому Зеленський не підійшов до журналістів біля Білого дому? Бо після цього у нього був візит до Конгресу, де уже чекали конгресмени, бо зустріч з Байденом затягнулася.

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Якою є справжня суть олігархічного ЗМІ

Суть олігархічного телебачення – не просто щодня транслювали негатив щодо своїх опонентів. Вони його домальовують, тому що реальність є недостатньо поганою.

Боротися з деолігархізацією "Європейська Солідарність" і ОПЗЖ будуть з обох флангів – як давні соратники Порошенко та Медведчук з 1998 року, коли вони були членами проросійської партії СДПУ(о).

"Європейська Солідарність" і ОПЗЖ звернулися до спікера Дмитра Разумкова, щоб заблокувати розгляд деолігархізації, відправивши закон на експертизу у Венеційську комісію.

Це зовсім не дивно, що канал Порошенка "Прямий", який позиціонує себе як єдина протидія проросійським силам, дає їм трибуну. Наприклад, Борису Колесникову, який був ключовою фігурою у "Партії регіонів" Віктора Януковича та послідовно виступає за нейтралітет України в питанні НАТО.

Тепер в ефірі у Порошенка на "Прямому" виходять відверто рекламні сюжети про його нову партію. Так само там постійно просувають Юрія Бойка (одного з лідерів ОПЗЖ), де йому дають трибуну для проросійських та антизахідних наративів.



Юрій Бойко просуває проросійські наративи / Фото ОПЗЖ

Закон про олігархів може стати катастрофою

Для Порошенка та олігархів Віктора Медведчука, Сергія Льовочкіна та Юрій Бойка закон про деолігархізацію може обернутися тотальною політичною катастрофою, адже їм доведеться жити в новому токсичному середовищі.

Однак для Порошенка це також і питання подальшого не тільки політичного, але й фізичного виживання – на волі. Рано чи пізно справи, де фігурує він і його найближче оточення, розслідують.

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У справі змови з Медведчуком щодо дизельної труби скоро буде перший вирок – Вищий антикорупційний суд частково задовольнив прохання НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про пришвидшення передачі обвинувального акту до суду.

Тут, як відомо, НАБУ та САП підозрюють експертку Ольгу Конопліну в допомозі забрати в держави цю трубу передати її ймовірному оточенню нардепа. З травня підозрювану та адвоката знайомлять з матеріалами. Однак вони це свідомо робили дуже повільно.

Тому НАБУ та САП просили встановити їм кінцевий строк. Вищий антикорупційний суд вирішив, що часу до 30 листопада буде достатньо. У грудні обвинувальний акт скерують до суду.

У справі "Роттердам+" треба дочекатися обрання голови САП, адже чинна генпрокурорка Ірина Венедіктова не палає бажанням сваритися з Рінатом Ахметовим.



Ірина Венедіктова не хоче сваритися з Ахметовим / Фото Офісу генпрокурора

Щодо ще однієї справи Порошенка вже є вироки. Так, ще двоє фігурантів справи про "оборонку" пішли на угоду зі слідством. Солом'янський райсуд Києва визнав 2 осіб винними у легалізації коштів.

Мовиться про Артема Болдирєва та Олександра Хоміча, які фігурують у справі сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Суд призначив їм 5 років умовного строку з випробуванням на рік і забороною обіймати адмінпосади протягом року.

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Вони разом з іншими особами через низку приватних фірм провели для сумновідомої компанії "Оптимумспецдеталь" операції із легалізації товарів, які Рогоза придбав за готівку.

У результаті такої діяльності з використанням "Оптимумспецдеталь" Рогоза та Жуков одержали в своє розпорядження загальну суму у розмірі 49,34 мільйона гривень, які були отримані внаслідок ухилення від сплати податків.

Що є головним запобіжником авторитаризму

Навколо закону про деолігархізацію багато суперечок. Чи може це створити ризик авторитарзиму? Він існує скрізь і завжди. Згадайте Дональда Трампа у США. Головний ризик в Україні впродовж останніх рокив виходив саме від Порошенка.

Сам він міг створити цю путінську модель, використовуючи "псевдопатріотичну" риторику й обманюючи всіх, використовуючи свою "медіа-імперію", і зв'язки з олігархами.

Головний запобіжник від авторитаризму – це суспільство. Навіть якщо такі думки народяться в Зеленського, громадяни не дозволять цього зробити.



Володимиру Зеленському не дозволять обманювати народ / Фото Офісу Президента

Також Захід не дасть можливості піти таким шляхом, а Україні критично важливо мати підтримку як на рівні МВФ (це гроші), так і на рівні НАТО (це колективна оборона).

Деолігархізація повинна супроводжуватися судовою реформою, залученням міжнародних інвесторів замість олігархів, які купують українські підприємства, та антимонопольним законодавством.

Я також вважаю, що малий і середній бізнес повинні бути зацікавленими в деолігархізації. Вони від цього найбільше виграють.

Якщо деолігархізація таки відбудеться, то зменшиться обсяг грошей, що розподіляються 5 людьми, які сидять в одній кімнаті.