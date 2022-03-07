Не типичная война: почему россияне будут пытаться убить иностранных журналистов

Только за один день, 6 марта, оккупационные войска прицельно атаковали съемочную группу британского канала Sky News, а также ранили шведского журналиста Гийома Брикета. Это свидетельствует о небольшом изменении тактики оккупантов – под угрозой не только украинцы, но и иностранцы.

Когда-то давно один из местных журналистов общался с наблюдателями ОБСЕ. Это было в донецком аэропорту, еще до его уничтожения. Иностранцы тогда утверждали, что они – представители международной организации, а их никто не имеет права трогать. Через две недели этих наблюдателей обменивали из плена оккупантов, они были ошеломлены.

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Начиная где-то с 2016 года ситуация на Донбассе была относительно тихой, а иностранные журналисты работали исключительно с нашей стороны, где царил закон и порядок. Конечно, террористические войска обстреливали бойцов ВСУ, а пули и снаряды пролетали рядом с представителями мировых СМИ, но это не было системой.

Надпись PRESS равна мишени



Шведского журналиста ограбили вопреки иностранному гражданству и работе в СМИ / Фото из соцсетей

Полномасштабная война существенно изменила положение вещей, поскольку оккупанты совсем не заинтересованы в присутствии журналистов и в документации международных преступлений.

И хотя все протоколы СМИ предполагают выделение себя из толпы, размещение нашивок с указанием PRESS, теперь это может противоречить реальному положению вещей и приводить к излишней опасности.

Оккупанты, увидев журналистов, вполне могут по меньшей мере отобрать аппаратуру. Впрочем, как показывает практика, захватчики не брезгуют и ограблением, поскольку понимают, что у иностранцев есть немалые суммы валютой. Издалека они будут только открывать огонь на поражение.

Целью россиян является не просто уничтожение журналистов, а создание условий, при которых они будут отзываться с работы в Украине. При этом задача убить представителя СМИ для россиян может быть первоочередной.

Что должны понимать иностранные журналисты, работающие в Украине

Все иностранцы, прибывшие в Украину в связи с войной, должны знать, что боевые действия ведет российская террористическая армия. Оккупанты не соблюдают никакие конвенции, поэтому паспорт гражданина США, Великобритании, Швеции или вообще любого государства никак не защитит от плена и вероятных пыток.

Даже если журналисты считают себя опытными и прошли немало горячих точек, они должны знать, что российская армия способна пойти на то, чего не позволяли даже международные террористические группировки.

Нарушение всех норм и правил – не от злобы

Как утверждают источники 24 канала в разведке, российское военное руководство отдало приказы на уничтожение украинских городов, больниц и гражданского населения вовсе не из-за отчаяния и злобы. Оккупанты сознательно ехали в Украину убивать по национальному признаку. Если взглянуть на все войны, которые вела Россия, то можно понять, что бомбардировка мирных людей, ракетные обстрелы инфраструктуры и медицинских учреждений – обычная тактика для россиян. Они создают гуманитарную катастрофу, устрашают женщин и детей, убивают журналистов и иностранцев, чтобы быстрее достичь своих целей и заставить власти страны-жертвы принимать условия оккупантов. Но с Украиной это не сработает.