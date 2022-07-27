Не только Антоновский: оккупанты говорят о попадании по еще одному мосту на Херсонщине

Атака на Антоновский мост довела россиян прямо до истерики. Но они заявляют, что ударили не только по нему.

Оккупанты говорят, что прилетело по еще одному мосту на Херсонщине. Об этом местный коллаборант рассказал пропагандистам, сообщает 24 канал.

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Какой мост оказался под атакой

Коллаборационист и предатель Украины владимир сальдо сообщил российским пропагандистам, что ВСУ попали в еще один мост возле Херсона.

Речь идет о железнодорожном мосте неподалеку от Антоновского. Он также несет важное стратегическое значение.