Об этом рассказал подполковник, начальник отдела международного военного сотрудничества командования сил ТрО Тарас Березовец в эфире 24 Канала.

Почему падение Ту-95МС стало критической потерей для России?

Российские оккупационные войска продолжают терять дефицитную и дорогостоящую авиацию. Недавно на Дальнем Востоке в районе военного аэродрома "Украинка" потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик " Ту-95МС ". На борту самолета находились восемь офицеров, среди которых были заместитель командира полка, командир эскадрильи и заместитель командира эскадрильи, которые непосредственно участвовали в нанесении ракетных ударов по гражданским объектам Украины.

Подполковник Тарас Березовец отметил, что это существенный удар по потенциалу врага.

Это большая потеря, поскольку ликвидирован опытный экипаж, подготовка которого требует много времени и средств, и, самое главное, это безвозвратная потеря стратегического бомбардировщика,

– отметил Березовец.

Россия прекратила выпуск бомбардировщиков Ту-95МС еще в 1992 году, поэтому каждая потеря такого самолета является окончательной. Из-за постоянных перелетов на тысячи километров вражеские самолеты быстро исчерпывают свой полетный ресурс.

Во время падения у Ту-95МС отказали сразу три двигателя из четырех, что указывает либо на успешную диверсию, либо на критическую халатность и отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Как СБУ поразила Су-35 и Су-34 в глубоком тылу врага?

Кроме того, Служба безопасности Украины провела успешную операцию в глубоком тылу врага, поразив многоцелевой и истребитель Су-35 и бомбардировщик Су-34 на военном аэродроме в Адыгее. Эти самолеты оккупанты ежедневно используют для сброса управляемых авиабомб на прифронтовые районы и позиции ВСУ.

По словам Березовца, уничтожение таких самолетов является тяжелым ударом для РФ.

Потеря каждой такой единицы – это непоправимое, восстановить ее просто невозможно. Работа украинских спецслужб демонстрирует высочайший класс разведчиков и то, что наши возможности позволяют поражать военные цели практически в любой точке РФ,

– сказал Тарас Березовец.

Эксперт отмечает, что военно-промышленный комплекс России в настоящее время не способен компенсировать потери авиации из-за нехватки специалистов, технологических процессов и критических проблем с производством двигателей. Перебазировка авиации на более отдаленные аэродромы лишь ускоряет износ техники.