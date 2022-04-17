Не только немцы, – литовский политолог сказал, кто еще "тормозит" санкции против России

Немало государств ввели против России жесткие санкции за вероломное полномасштабное вторжение в Украину. Однако есть немало стран, таких как Германия, которые тормозят санационный процесс.

Об этом в эфире 24 канала рассказал литовский политолог Витис Юрконис. По его словам, не нужно относить только Германию к тем государствам, которые стали противниками санкций против государства-убийцы.

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Многие страны смотрят на поведение Берлина, – политолог

Политолог из Литвы считает, что Германия является той страной, которая имеет очень весомый голос. Поэтому есть большая зависимость, однако это не только они.

Не только немцы. Есть и другие страны,

– отметил Юрконис.

Он объяснил, что имеет в виду Италию. Именно эта страна, по мнению политолога, тоже "тормозит" санкционный процесс, хотя немецкая страна должна наоборот давать пример противоположным образом.

"Если бы Германия в конечном итоге решилась, то тогда это перевесило бы тех, кто сомневается еще в введении санкций. Не секрет, что многие смотрят на поведение Берлина тоже", – констатировал Юрконис.

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