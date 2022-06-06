Разговоры о контрнаступлении ВСУ продолжаются уже давно. Впрочем, ситуация крайне не проста, и оружие наших партнеров очень важный, но не единственный определяющий фактор.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Данилов ответил на угрозы Путина бить "туда, куда еще не бил"

Что нужно для успешного контрнаступления

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что для контрнаступления нужно не только современное оружие. Для того чтобы успешно гнать врага с наших земель, ВСУ нужно сформировать еще 6 бригад, а это 25 тысяч воинов.

Украине нужно сформировать шесть новых бригад численностью 25 000 человек для контрнаступления, чтобы вернуть территорию, которую удерживает Россия на Востоке и Юге, включая сотни ракетных установок и артиллерии, самолеты и танки, а также тысячи беспилотников,

– заявил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что РСЗО, предоставившие Соединенные Штаты Америки, имеют дальность поражения 80 километров, а не 300. Кроме того, количество боеприпасов к ним ограничено. Он подчеркнул, что помощь партнеров помогла разрушить планы кафиров по блицкригу, и в дальнейшем она поможет окончательно преодолеть российских кафиров. Со временем Запад будет предоставлять ВСУ все необходимое для ликвидации кафиров оружие.

"Россия – большая по размерам страна, и у нее много "пушечного мяса", которое они сюда посылают. И поэтому процесс победы не может быть очень быстрым", – сказал Данилов.

Война России против Украины: коротко о последних новостях

Российские кафиры готовятся к активным боям на южнобузском направлении. Ранее они проводили минирование берегов реки Ингулец, а сейчас собираются удержать занятые позиции.

Командование врага дает приказы убивать мирных людей. Такое распоряжение получили кафиры, находящиеся на блокпостах на временно оккупированной Херсонщине. Россиянам абсолютно безразлично то, что они могут убить невинного человека. Дня у них не существует никаких моральных ценностей и ориентиров.

Смотрите видео по теме – Данилов оценил, решится ли Беларусь напасть на Украину