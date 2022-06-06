Согласно информации, российские кафиры сосредоточивают свои усилия на содержании занятых рубежей.
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Известно, что для этого они пытаются проводить подготовку к активизации боевых действий.
Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, что наши защитники удерживают контроль в городе Северодонецке, однако в восточной части города продолжаются бои. Также украинские бойцы отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.
Оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка на Бахмутском направлении. Там они еще и нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.
Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки,
– сообщили в Генштабе.
"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков", - добавили в Генштабе ВСУ.
Последние новости о войне России против Украины
- Россияне продолжают контролировать Черное море и наносить ракетные удары по Украине. Однако о высадке своего десанта кафиры после потери крейсера "Москва" уже не думают.
- В плену России находится более 2,5 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать из "Азовстали". Все они стали "публичными пленными", поэтому стране-агрессорцы невыгодно применять пытки против наших защитников.
- Украинские подразделения успешно отбили штурм в направлении населенного пункта Довгенькое, что в Харьковской области.
- Оккупанты 6 июня нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов. Это у Бахмута. Также захватчики запустили ракеты по Николаевке.
- Российские войска пытаются наладить свою логистику на временно оккупированных территориях Харьковщины. В частности, зафиксировано возведение захватчиками понтонной переправы через реку Оскол.
- Ночью 6 июня враги снова обстреляли ракетами Лозовскую общину в Харьковской области. Удары захватчиков повредили критическую инфраструктуру, образовательные учреждения и жилые дома.
- Украинские спасатели показали, как эвакуируют людей из Лисичанска . Для этого пришлось привлечь бронированный автомобиль.