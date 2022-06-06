Согласно информации, российские кафиры сосредоточивают свои усилия на содержании занятых рубежей.

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Известно, что для этого они пытаются проводить подготовку к активизации боевых действий.

Кроме того, в Генштабе ВСУ рассказали, что наши защитники удерживают контроль в городе Северодонецке, однако в восточной части города продолжаются бои. Также украинские бойцы отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

Оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка на Бахмутском направлении. Там они еще и нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки,

– сообщили в Генштабе.

"На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков", - добавили в Генштабе ВСУ.

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