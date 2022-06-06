Згідно з інформацією, російські окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів.

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Відомо, що для цього вони намагаються здійснювати підготовку до активізації бойових дій.

Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли, що наші захисники утримують контроль у місті Сівєродонецьку, проте у східній частині міста тривають бої. Також українські бійці відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.

Окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка на Бахмутському напрямку. Там вони ще й завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.

З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки,

– повідомили у Генштабі.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків", – додали у Генштабі ЗСУ.

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