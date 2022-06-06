Згідно з інформацією, російські окупанти зосереджують свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів.
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Відомо, що для цього вони намагаються здійснювати підготовку до активізації бойових дій.
Крім того, у Генштабі ЗСУ розповіли, що наші захисники утримують контроль у місті Сівєродонецьку, проте у східній частині міста тривають бої. Також українські бійці відбили ворожий штурм у напрямку Новоохтирка та Воронове.
Окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка на Бахмутському напрямку. Там вони ще й завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів.
З метою розвідки маршрутів висування та уточнення позицій наших військ противник використовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки,
– повідомили у Генштабі.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснював артилерійські обстріли в районах Богоявленки, Володимирівки, Малинівки та Щербаків", – додали у Генштабі ЗСУ.
Останні новини щодо війни Росії проти України
- Росіяни продовжують контролювати Чорне море та завдавати ракетних ударів по Україні. Проте про висадку свого десанту окупанти після втрати крейсера "Москва" вже не думають.
- Наразі у полоні Росії перебуває понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників.
- Українські підрозділи успішно відбили штурм на напрямку населеного пункту Довгеньке, що у Харківський області.
- Окупанти 6 червня завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. Це біля Бахмута. Також загарбники запустили ракети по Миколаївці.
- Російські війська намагаються налагодити свою логістику на тимчасово окупованих територіях Харківщини. Зокрема, зафіксовано зведення загарбниками понтонної переправи через річку Оскіл.
- Уночі 6 червня вороги знову обстріляли ракетами Лозівську громаду в Харківській області. Удари загарбників пошкодили критичну інфраструктуру, освітні заклади та житлові будинки.
- Українські рятувальники показали, як евакуйовують людей з Лисичанська. Для цього довелося залучити броньований автомобіль.
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