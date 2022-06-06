Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. Він наголосив, що обійшлося без людських втрат.

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Наслідки російських обстрілів

Сьогоднішня доба розпочалась погано. Лозівську громаду обстріляли ракетами. Пошкоджені критичні об'єкти інфраструктури, освітня галузь. Зараз працює робоча група,

– повідомив міський голова.

За його словами, російські окупанти пошкодили ракетними ударами 2 школи та 3 дитячі садочки громади. Крім того, руйнувань зазнала значна частина багатоповерхових будинків, а також гуртожитки, де проживали не лише мешканці Лозівської громади, а й переселенці.

Деякі квартали без світла

Він також зазначив, що зараз в Лозівській громаді продовжують обслуговувати критичну інфраструктуру. За словами Зеленського, поки фахівці розв'язують проблему з електропостачанням, оскільки у деяких кварталах немає електрики.

Думаю, до вечора все ліквідуємо,

– припустив міський голова.

Куди звертатись за допомогою

Зеленський також наголосив, що люди, яким необхідна допомога можуть звертатись у Центри надання адміністративних послуг в старостинських округах, а також в їхній центральний офіс. Уся інформація є на сайті міської ради.

За необхідності, залучатимемо більше людей для оперативного розв'язання питань,

– додав міський голова.

Мер Лозової додав, що вони продовжують видавати допомогу від Червоного Хреста. Водночас очікують надходження додаткової гуманітарної допомоги.

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Як наголосив очільник міста, наразі наземної загрози від російських військ для Лозівської громади немає. Однак залишається небезпека ракетних ударів.

Мер Лозової розповів про наслідки ракетного обстрілу громади: дивіться відео



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