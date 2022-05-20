Харківська прокуратура відкрила провадження

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Увага Ракетний удар по Лозовій, загроза ракетно-бомбових атак з Білорусі: основне за 86 день війни

За даними слідства, 20 травня 2022 року близько 15 години російські військові завдали ракетного удару по міському палацу культури у м. Лозова. Внаслідок дій країни-агресора отримали поранення 7 мирних мешканців, серед них 11-річна дівчинка,

– йдеться у повідомленні.

Пошкоджено будівлю міського палацу культури та близько 10 багатоповерхівок, що розташовані поруч.



Внаслідок удару будівлю майже зруйновано / Фото Харківська обласна прокуратура

Наслідки влучання ракети у будинок культури / Фото Харківська обласна прокуратура



Рятувальники швидко локалізували пожежу / Фото Харківська обласна прокуратура

Що відомо про стан потерпілих

У пресслужбі Харківської ОВА також додали, що постраждалі – дівчинка, 2 чоловіки та 4 жінки на момент ракетного удару перебували поряд із Палацом культури.

Їх усіх госпіталізували з осколковими пораненнями кінцівок. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Головне про удар по Лозовій

Близько 15.00 у Харкові пролунав вибух, повідомляли, що ракета влучила в одну із будівель в центрі міста. Ще тоді було відомо, що внаслідок атаки є постраждалі, зокрема 11-річна дитина.

Згодом у мережі очевидці поширили відео удару російських окупантів. На відео можна побачити потужність атаки та руйнівні наслідки.

На удар по Лозовому відреагував президент Володимир Зеленський, він наголосив, що "окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ні ракет, ні бомб".

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