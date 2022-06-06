Об этом сообщил городской голова Лозовой Сергей Зеленский. Он отметил, что обошлось без человеческих потерь.

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Последствия российских обстрелов

Сегодняшние сутки начались плохо. Лозовскую общину обстреляли ракетами. Повреждены критические объекты инфраструктуры, образовательная ветвь. Сейчас работает рабочая группа,

– сообщил городской голова.

По его словам, российские кафиры повредили ракетными ударами 2 школы и 3 детских садика общины. Кроме того, разрушения испытали значительную часть многоэтажных домов, а также общежития, где проживали не только жители Лозовской общины, но и переселенцы.

Некоторые кварталы без света

Он также отметил, что сейчас в Лозовской общине продолжают обслуживать критическую инфраструктуру. По словам Зеленского, пока специалисты решают проблему с электроснабжением, поскольку в некоторых кварталах нет электричества.

Думаю, к вечеру все ликвидируем,

– допустил городской голова.

Куда обращаться за помощью

Зеленский также отметил, что люди, которым необходима помощь, могут обращаться в Центры предоставления административных услуг в старостинских округах, а также в их центральный офис. Вся информация есть на сайте городского совета.

При необходимости будем привлекать больше людей для оперативного решения вопросов,

– добавил городской голова.

Мэр Лозовой добавил, что они продолжают оказывать помощь от Красного Креста. В то же время, ожидают поступления дополнительной гуманитарной помощи.

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Как отметил глава города, наземной угрозы от российских войск для Лозовской общины нет. Однако остается опасность ракетных ударов.

Мэр Лозовой рассказал о последствиях ракетных обстрелов общины: смотрите видео



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