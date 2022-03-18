Не только снарядами: украинские военные засыпают листовками оккупантов

В 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде обстреливают оккупантов агитационными листовками. Там они предлагают врагу сдаться и сохранить свою жизнь.

Военные обстреливают оккупантов не только патронами, но и открытками. Их запихивают в специальные 122-миллиметровые снаряды, взрывающиеся в воздухе. Так на позиции оккупантов прилетает много-много бумажек.

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В открытках врагу демонстрируют все преимущества плена: так удастся сохранить жизнь, пообщаться с родными, получить амнистию и вернуться домой живым после войны.

122-миллиметровые снаряды взрываются в воздухе и листовки падают на позиции орков. Там подробно расписан алгоритм сдачи в плен с гарантиями сохранения жизни, гуманным отношением, возможностью телефонного общения с родными, амнистией и возвращением домой после завершения боевых действий,

– пишут военные.

Фото 128 отдельная горно-штурмовая бригада

Фото 128 отдельная горно-штурмовая бригада

Фото 128 отдельная горно-штурмовая бригада

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