"Стену" не продать

Потому как "стена" не привлекательное место для инвестиций. Ее перспективы развития ограничены. Она не привлекает таланты, идеи, деньги.

Читайте также Мы будем жестко освобождать свои территории, какие бы названия им ни придумывали z-оккупанты

Пока внимание приковано к нам, самое время предложить миру гораздо больше, чем "стена", от партнерства с нами.

Верховенство права, защита инвестиций, постоянство, последовательность и предсказуемость политики, квалифицированный и мотивированный человеческий ресурс и равные условия для конкуренции – это только базовый комплект по умолчанию.

Без него мы даже поучаствовать в соревновании за деньги мира не сможем.

На самом же деле нужно гораздо больше, чтобы конкурировать и побеждать. Особенно, учитывая, что у нас годы наперед гирями на ногах будут висеть военные шрамы.

И чем будет это "больше"?

Каким будет конкурентное преимущество Украины на мировой арене?

Это приоритетный вопрос, который сегодня стоит перед нами на экономическом фронте

И вокруг ответа на него должна строиться дорожная карта украинской истории успеха.