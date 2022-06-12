"Стіну" не продати

Бо "стіна" не є привабливим місцем для інвестицій. Її перспективи розвитку обмежені. Вона не притягує таланти, ідеї, гроші.

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Поки увага прикута до нас, самий час запропонувати світу значно більше, ніж "стіна", від партнерства з нами.

Верховенство права, захист інвестицій, сталість, послідовність та передбачуваність політики, кваліфікований та мотивований людський ресурс і рівні умови для конкуренції – це лише базовий комплект за замовчуванням.

Без нього ми навіть взяти участь в змаганні за гроші світу не зможемо.

Насправді ж потрібно значно більше, щоб конкурувати та перемагати. Особливо, враховуючи, що у нас роки попереду гирями на ногах висітимуть воєнні шрами.

І чим буде це "більше"?

Якою буде конкурентна перевага України на світовій арені?

Це пріоритетне питання, що сьогодні стоїть перед нами на економічному фронті

І навколо відповіді на нього й має будуватися дорожня карта української історії успіху.