В общей сложности глава государства подписал 12 документов с законопроектами. В большинстве из них внесены небольшие, но очень существенные правки.

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Законы затрагивают разные сферы жизни

Каждый из законопроектов так или иначе связан с военным положением, которое будет действовать по меньшей мере до 25 апреля. Однако все они затрагивают разные сферы деятельности украинцев. Также там уже подготовились к ускоренному восстановлению страны после победы в войне.

Правовое определение военных капелланов

Один из достаточно важных законов – "О Службе военного капелланства". Он должен значительно ускорить создание национальной службы, которая будет носить такое название.

Еще с 2014 года военные духовники служат на линии фронта. Однако только сейчас капелланы получат официальный статус военнослужащих.

Кроме того, в документе определили, какое должно происходить взаимодействие военных формирований и религиозных организаций. Поэтому это позволит обеспечить эффективность функционирования института военного капелланства.

Обеспечение безопасности всех педагогов

Подписал гарант и закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственных гарантиях в условиях военного положения и чрезвычайной ситуации в учебных заведениях. Этот документ предоставляет педагогам государственные гарантии обеспечения максимального содействия созданию безопасной учебной среды.

Также там прописано, как должна происходить организация получения образования, образовательного процесса, чтобы это было наиболее безопасно. На кого это распространяется:

те, кто получает образование;

работники учебных заведений;

учреждения образования;

научные учреждения.

Внесли изменения в закон о захваченных территориях

Часть территорий нашей страны временно захвачены российскими оккупантами. Возвращение городов и сел требует определенного времени. Однако это не значит, что государство не помнит об украинцах, которые там живут.

Поэтому президент подписал поправки в закон, где уже указано, что причина его появления – вооруженная агрессия России. Он называется "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Теперь решение о признании территорий оккупированными сможет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины. Правка крайне существенна, потому что, прежде всего, облегчит процесс взаимодействия с гражданами, находящимися в захваченных городах. Кроме того, это имеет значение и для обороны страны.

Расширили социальную защиту воинов Украины

Весьма значительные изменения появились в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Там переписали часть норм, регулирующих признание ветеранами войны. Также учли изменения в предоставлении статуса членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Теперь участниками боевых действий можно считать:

членов Сил теробороны ВСУ;

бойцов добровольческого формирования территориальной общины;

участников мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины;

тех, кто защищал безопасность населения и интересов страны;

членов общественного формирования по охране общественного порядка, а также государственной границы (в соответствии с законом "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы").

Если человек при выполнении таких обязанностей получил значительные травмы, то он также считается лицом с инвалидностью в результате боевых действий.

Изменения в закон в отношении лиц с инвалидностью

Теперь будет значительно легче уволиться с военной службы людям с инвалидностью I и II групп. Также упростили процедуру увольнения лицам, которые ухаживают за лицами с инвалидностью или больными детьми.

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Боевой иммунитет у участников войны

Также важные изменения претерпел Уголовный кодекс, поэтому теперь украинцы смогут защищать свою страну значительно эффективнее. Это касается руководителей военных формирований и их служащих. Теперь в закон внесли термин "Боевой иммунитет", который распространяется на:

потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества;

последствия применения вооруженной и другой силы во время отпора вооруженной агрессии против Украины или ликвидации вооруженного конфликта;

выполнение других задач по обороне Украины с применением любых видов оружия.

Наказания не будет, если наступление последствий невозможно было предусмотреть с учетом разумной осмотрительности. Также не будут наказывать в случае выполнения задач, где был оправдан риск.

Важно! Вместе с тем осталось обязательным соблюдение законов и обычаев войны. Вооруженную силу можно применять только в пределах норм, определенных международными договорами.

Период восстановления после войны

Едва ли не самым массивным был в этот день закон о внесении изменений в законодательные акты о деятельности в сфере окружающей среды и гражданской защиты. Там законотворцы определили дополнительные задачи государственной системы после окончания военных действий и во время действия военного положения:

Военным администрациям облегчили предоставление разрешений на использование недр (кроме нефти и газа). Они смогут их беспрепятственно предоставлять для обеспечения обороноспособности государства. Однако важно, чтобы это было в соответствии с принятой Кабмином системой.

То же самое можно будет делать в течение года после войны. То есть недра государства можно будет эффективнее использовать в восстановительный период. В течение этого года добыча не будет подлежать оценке воздействия на окружающую среду. Однако важно, что такая свобода распространяется только на материалы, используемые для восстановления страны.

Значительно уточнили полномочия Кабмина по утверждению ежегодного плана основных мер гражданской защиты. В частности, это распространяется и на восстановительный период.

Определили содержание и сроки осуществления восстановительных работ по ликвидации последствий военных действий.

Значительные изменения в бюджете на 2022 год

Законом значительно увеличили финансирование Государственного бюджета Украины за счет внешних заимствований. Речь идет об официальной кредитной поддержке обороноспособности ВСУ, предоставляемой Правительством Великобритании.

Также утвердили дополнительные расходы специального фонда Минобороны Украины. Там указали финансирование бюджетной программы "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".

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