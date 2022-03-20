Загалом глава держави підписав 12 документів із законопроєктами. У більшості з них внесені невеликі, проте вкрай суттєві правки.

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Закони зачіпають різні сфери життя

Кожен із законопроєктів так чи інакше пов'язаних із воєнним станом, який буде діяти щонайменше до 25 квітня. Проте всі вони зачіпають різні сфери діяльності українців. Також там вже підготувалися до пришвидшеного відновлення країни після перемоги у війні.

Правове визначення військових капеланів

Одним із досить важливих законів є "Про Службу військового капеланства". Він має значно пришвидшити створення національної служби, яка матиме таку назву.

Ще від 2014 року військові духівники служать на лінію фронту. Проте лише зараз капелани отримають офіційний статус військовослужбовців.

Окрім цього, в документі визначили, яка має відбуватися взаємодія військових формувань і релігійних організацій. Тому це дозволить забезпечити ефективність функціонування інституту військового капеланства.

Забезпечення безпеки всіх освітян

Підписав гарант і закон про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації в навчальних закладах. Цей документ надає освітянам державні гарантії забезпечення максимального сприяння створенню безпечного навчального середовища.

Також там прописано, як має відбуватися організація здобуття освіти, освітнього процесу, щоб це було найбільш безпечно. На кого саме це поширюється:

здобувачі освіти;

працівники закладів освіти;

установи освіти;

наукові установи.

Внесли зміни в закон про захоплені території

Частина територій нашої країни тимчасово захоплені російськими окупантами. Повернення міст і сіл потребує певного часу. Проте це не означає, що держава про не пам'ятає про українців, які там живуть.

Тому президент підписав правки в закон, де вже вказано, що причиною його появи є збройна агресія Росії. Він називається "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Тепер рішення про визнання територій окупованими зможе ухвалювати Рада національної безпеки й оборони України. Правка вкрай суттєва, бо передусім полегшить процес взаємодії з громадянами, які перебувають у захоплених містах. Окрім цього, це має значення й для оборони країни.

Розширили соціальний захист воїнів України

Досить значні зміни з'явилися в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Там переписали частину норм, які врегульовують визнання ветеранами війни. Також врахували й зміни у наданні статусу членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України.

Тепер учасниками бойових дій вважатимуться такі особи:

члени Сил тероборони ЗСУ;

бійці добровольчого формування територіальної громади;

учасники заходів, що були необхідними для забезпечення оборони України;

ті, хто захищав безпеку населення та інтересів держави;

члени громадського формування з охорони громадського порядку, а також державного кордону (відповідно до закону "Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону").

Якщо людина при виконанні таких обов'язків зазнала значних травмувань, то вона також вважається особою з інвалідністю внаслідок бойових дій.

Зміни в закон щодо осіб із інвалідністю

Відтепер буде значно легше звільнитися від військової служби людям із інвалідністю І та II груп. Також спростили процедуру звільнення особам, які доглядають за особами з інвалідністю чи хворими дітьми.

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Бойовий імунітет в учасників війни

Також важливих змін зазнав Кримінальний кодекс, тому тепер українці зможуть боронити свою країну значно ефективніше. Це стосується керівників військових формувань і їхніх службовців. Тепер у закон внесли термін "Бойовий імунітет", який поширюється на:

втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна;

наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації збройного конфлікту;

виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї.

Покарання не буде, якщо настання наслідків неможливо було передбачити з урахуванням розумної обачності. Також не каратимуть у випадку виконання завдань, де був виправданий ризик.

Важливо! Разом із цим, залишилося обов'язковим дотримання законів і звичаїв війни. Збройну силу можна застосовувати лише в межах норм, які визначені міжнародними договорами.

Період відбудови після війни

Чи не наймасивнішим був у цей день закон про внесення змін у законодавчі акти щодо діяльності у сфері довкілля та щодо цивільного захисту. Там законотворці визначили додаткові завдання державної системи після закінчення воєнних дій і під час дії воєнного стану:

Військовим адміністраціям полегшили надання дозволів на користування надрами (крім нафти й газу). Вони зможуть їх безперешкодно надавати для забезпечення обороноздатності держави. Проте важливо, щоб це було відповідно до ухваленої Кабміном системи.

Це ж можна буде робити протягом року після війни. Тобто надра Держави можна буде ефективніше використати у відбудовний період. Протягом цього року, видобуток не підлягатиме оцінці впливу на довкілля. Проте важливо, що така свобода поширюється лише на матеріали, які використовуються для відновлення країни.

Значно уточнили повноваження Кабміну щодо затвердження щорічного плану основних заходів цивільного захисту. Зокрема, це поширюється й на відбудовний період.

Визначили зміст та строки здійснення відновлювальних робіт з ліквідації наслідків воєнних дій.

Значні зміни в бюджеті на 2022 рік

Законом значно збільшили фінансування Державного бюджету України коштом зовнішніх запозичень. Мовиться про офіційну кредитну підтримку обороноздатності ЗСУ, яку надає Уряд Великої Британії.

Також затвердили додаткові видатки спеціального фонду Міноборони України. Там вказали фінансування бюджетної програми "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".

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