Также финансовую помощь получат члены семей, чьи родные без вести пропали. Об этом сообщили 9 апреля.
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- раненым (контузия, травма, увечье), которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе зарубежных, учитывая время перемещения. Также тем, кто в отпуске для лечения по заключению медицинской комиссии;
- пленным (кроме добровольно сдавшихся);
- заложникам;
- интернированным в нейтральные государства;
- членам семей безвестно отсутствующих;
- членам семей погибших (выплата производится за весь месяц, в течение которого человек умер).
Пленные, заложники, интернированные и пропавшие без вести могут получать вознаграждение даже, если указанные события произошли до введения военного положения.
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