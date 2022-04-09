Также финансовую помощь получат члены семей, чьи родные без вести пропали. Об этом сообщили 9 апреля.

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  • раненым (контузия, травма, увечье), которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе зарубежных, учитывая время перемещения. Также тем, кто в отпуске для лечения по заключению медицинской комиссии;
  • пленным (кроме добровольно сдавшихся);
  • заложникам;
  • интернированным в нейтральные государства;
  • членам семей безвестно отсутствующих;
  • членам семей погибших (выплата производится за весь месяц, в течение которого человек умер).

Пленные, заложники, интернированные и пропавшие без вести могут получать вознаграждение даже, если указанные события произошли до введения военного положения.

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