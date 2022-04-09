Также финансовую помощь получат члены семей, чьи родные без вести пропали. Об этом сообщили 9 апреля.

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раненым (контузия, травма, увечье), которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе зарубежных, учитывая время перемещения. Также тем, кто в отпуске для лечения по заключению медицинской комиссии;

(контузия, травма, увечье), которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения, в том числе зарубежных, учитывая время перемещения. Также тем, кто в отпуске для лечения по заключению медицинской комиссии; пленным (кроме добровольно сдавшихся);

(кроме добровольно сдавшихся); заложникам ;

; интернированным в нейтральные государства;

в нейтральные государства; членам семей безвестно отсутствующих ;

; членам семей погибших (выплата производится за весь месяц, в течение которого человек умер).

Пленные, заложники, интернированные и пропавшие без вести могут получать вознаграждение даже, если указанные события произошли до введения военного положения.

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