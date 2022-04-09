Також фінансову допомогу отримають члени сімей, чиї рідні безвісти зникли. Про це повідомили 9 квітня.

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пораненим (контузія, травма, каліцтво) , які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, зокрема закордонних, враховуючи час переміщення. Також тим, хто у відпустці для лікування за висновком медичної комісії;

, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, зокрема закордонних, враховуючи час переміщення. Також тим, хто у відпустці для лікування за висновком медичної комісії; полоненим (крім тих, які добровільно здалися);

(крім тих, які добровільно здалися); заручникам ;

; інтернованим у нейтральні держави ;

; членам сімей безвісно відсутніх;

членам сімей загиблих (виплата здійснюється за весь місяць, впродовж якого особа померла).

Полонені, заручники, інтерновані та безвісти зниклі можуть отримувати винагороду навіть, якщо зазначені події сталися до введення воєнного стану.

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