Не только здание МВД: пропагандисты заявили о прилете на территории ТЭЦ в Белгороде

Оккупантам везде видны неизвестные беспилотники. Уже второй раз за сутки пропагандисты сообщают об атаке дронов в Белгородской области.

Россияне заявили, что Белгородская оласть якобы снова попала под атаку неизвестных беспилотников. Кроме здания МВД, по словам оккупантов, под удар попала и ТЭЦ, сообщает 24 Канал.

К теме У россиян "паники нет": оккупантам кажутся набитые взрывчаткой беспилотники

Взрыв раздался вблизи ТЭЦ

Пропагандисты заявили, что в ночь на 27 мая под удар попало не только здание МВД. В сети сообщают, что дрон якобы сбросил 2 взрывчатки с БпЛА на территорию ТЭЦ.

Инцидент произошел в городе Белгород по улице Северо-Донецкой. Информация о разрушениях не поступала, однако, как обычно, по информации кремлевских прихвостней, никто не пострадал.

Смотрите на карте, где находится ТЭЦ

Ранее "хлопок" посетил здание МВД

Российские телеграм-каналы в ночь на 27 мая начали сообщать, что здание МВД атаковал неизвестный беспилотник. По словам оккупантов, взрывчатку якобы сбросили с дрона в населенном пункте Майский на улице Садовой.

Взрыв раздался около 23:00 26 мая. На место происшествия сразу вызвали все спецслужбы. Интересно, что об инциденте сообщают только местные телеграм-каналы. Кремлевские пропагандисты, очевидно, решили совсем не обращать внимания на Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что вечером 26 мая якобы обстреляли Шебекино. По словам кремлевского прихвостня, пострадал 1 человек, повреждены 2 дома и несколько автомобилей. Также пропагандист сообщил, что в селе Безлюдовка поврежден ЛЭП, из-за чего некоторые населенные пункты остались без света.