В Киеве переименовали 95 улиц
Поэтому с началом полномасштабного вторжения в Украине начали дерусификацию – переименовывают улицы. В столице также было принято такое решение. Так, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что 25 августа Киевсовет переименовал 95 советских улиц.
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Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также об известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства. В частности, и в современной российско-украинской войне,
– отметил мэр Киева.
Он также подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории.
По его словам, процесс переименования в столице еще не завершен – его продолжат на следующем пленарном заседании.
Список некоторых из переименованных улиц:
- Генерала Жмаченко – улица Князя Романа Мстиславовича
- Маршала Малиновского – улица Героев полка "Азов"
- Тульская – площадь Героев УПА
- Бударина – улица Украинского возрождения
- Карла Маркса – улица Гуцульская
- Питерская – улица Лондонская
- Мичурина (в Соломенском районе) – улица Морских пехотинцев
- Ростовская – улица Луцкая
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