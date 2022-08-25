У Києві перейменували 95 вулиць

Тому із початком повномасштабного вторгнення, в Україні почали дерусифікацію – перейменовують вулиці. В столиці також прийняли таке рішення. Так, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що 25 серпня Київрада перейменувала 95 радянських вулиць.

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Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні,

– зазначив мер Києва.

Він також підкреслив, що це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції та вплив російського агресора на трактування нашої історії.

За його словами, процес перейменування в столиці ще не завершений – його продовжать на наступному пленарному засіданні.

Список деяких з перейменованих вулиць:

Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича

Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку "Азов"

Тульська – площа Героїв УПА

Бударіна – вулиця Українського відродження

Карла Маркса – вулиця Гуцульська

Пітерська – вулиця Лондонська

Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців

Ростовська – вулиця Луцька

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