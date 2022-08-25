У Києві перейменували 95 вулиць
Тому із початком повномасштабного вторгнення, в Україні почали дерусифікацію – перейменовують вулиці. В столиці також прийняли таке рішення. Так, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що 25 серпня Київрада перейменувала 95 радянських вулиць.
Читайте також На будівлі вокзалу в Одесі прикривають радянську символіку
Нові назви, ініційовані та підтримані громадськістю під час рейтингового голосування, мають увіковічити пам'ять про визначні історичні події України, а також про відомих діячів і Героїв, які прославляли Україну та боролись за незалежність нашої держави. Зокрема, і в сучасній російсько-українській війні,
– зазначив мер Києва.
Він також підкреслив, що це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції та вплив російського агресора на трактування нашої історії.
За його словами, процес перейменування в столиці ще не завершений – його продовжать на наступному пленарному засіданні.
Список деяких з перейменованих вулиць:
- Генерала Жмаченка – вулиця Князя Романа Мстиславича
- Маршала Малиновського – вулиця Героїв полку "Азов"
- Тульська – площа Героїв УПА
- Бударіна – вулиця Українського відродження
- Карла Маркса – вулиця Гуцульська
- Пітерська – вулиця Лондонська
- Мічуріна (в Солом'янському районі) – вулиця Морських піхотинців
- Ростовська – вулиця Луцька
До теми – Українці визначили долю герба СРСР на щиті "Батьківщини-матері": дивіться відео