Об этом в новом обращении рассказал председатель Николаевской ОВА/ОГА Виталий Ким.

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Что известно о ротации российских войск

Россия начинает разгонять у себя информацию о том, что матери якобы хотят забрать срочников из Украины. Плановая ротация запланирована на 17 число, однако, по словам Кима, они не успеют.

Ким призывает россиян сдаваться.

А мы им не дадим сделать ротацию по их правилам,

– подытожил он.

Смотрите новое обращение Виталия Кима:

Смотрите обращение Виталия Кима за 10 марта:

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