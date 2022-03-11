Про це у новому зверненні розповів Голова Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім.

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Що відомо про ротацію російських військ

Росія починає розганяти себе інформацію про те, що матері буцімто хочуть забрати строковиків з України. Планова ротація запланована на 17 число, проте, за словами Кіма, вони не встигнуть.

Кім закликає росіян здаватися.

А ми їм не дамо зробити ротацію за їхніми правилами, – підсумував він.

Дивіться нове звернення Віталія Кіма:

Дивіться звернення Віталія Кіма за 10 березня:

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