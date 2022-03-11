Про це у новому зверненні розповів Голова Миколаївської ОВА/ОДА Віталій Кім.
Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Що відомо про ротацію російських військ
Росія починає розганяти себе інформацію про те, що матері буцімто хочуть забрати строковиків з України. Планова ротація запланована на 17 число, проте, за словами Кіма, вони не встигнуть.
Кім закликає росіян здаватися.
А ми їм не дамо зробити ротацію за їхніми правилами, – підсумував він.
Дивіться нове звернення Віталія Кіма:
Дивіться звернення Віталія Кіма за 10 березня:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!