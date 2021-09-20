По словам министра финансов, этого можно избежать с помощью массовой вакцинации.

Важно Украину накроет вирусная волна: как усилить эффект вакцинации

Именно прививки против COVID-19, по мнению Марченко, может обезопасить украинцев от возможных карантинов и локдаунов.

Локальные меры будут применены к тем территориям, где люди не вакцинируются. Если работники заведений и их клиенты будут иммунизированы, то проблем не будет. Я скажу честно, что не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется,

– сказал министр.

Он отметил, что в 2021 году на закупку вакцины запланировано потратить из бюджета 12 миллиардов гривен. В следующем году на вакцинацию планируют выделить примерно 3 миллиарда гривен. Дополнительные средства привлекут от Всемирного банка.

Марченко добавил, что власть найдет деньги, если нужно будет помочь бизнесу, "однако, чтобы не доводить до закрытия заведений, нужно вакцинироваться".

Обратите внимание! Кабинета Министров 20 сентября принял решение продлить адаптивный карантин. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Вместе с общенациональным карантином продлили и адаптивный карантин.

Какая сейчас ситуация с коронавирусом в Украине