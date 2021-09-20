За словами міністра фінансів, цього можна уникнути за допомогою масової вакцинації.

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Саме щеплення проти COVID-19, на думку Марченка, може убезпечити українців від можливих карантинів та локдаунів.

Локальні заходи будуть застосовані до тих територій, де люди не вакцинуються. Якщо працівники закладів і їхні клієнти будуть імунізовані, то проблем не буде. Я скажу чесно, що не впевнений, чи має держава допомагати тим, хто не вакцинується,

– сказав міністр.

Він відзначив, що 2021 року на закупівлю вакцини заплановано витратити з бюджету 12 мільярдів гривень. Наступного року на вакцинацію планують виділити приблизно 3 мільярди гривень. Додаткові кошти залучать від Світового банку.

Марченко додав, що влада знайде гроші, якщо потрібно буде допомогти бізнесу, "однак, щоб не доводити до закриття закладів, потрібно вакцинуватися".

Зверніть увагу! Кабінету Міністрів 20 вересня ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Тепер він діятиме до 31 грудня 2021 року. Разом із загальнонаціональним карантином продовжили й адаптивний карантин.

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