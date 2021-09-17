Найгірші показники у 4 областях на Заході України. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації і медичної допомоги Михайло Радуцький.

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Які області можуть потрапити у червону зону

Нардеп зазначив: в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих на коронавірус за останні чотири місяці. Лише за один тиждень пацієнтів стало вдвічі більше. Втім, таким і був попередній прогноз фахівців.

Щодо переходу із зеленої зони – під загрозою 4 області. Вони можуть стрімко переміститися до "червоних", без перехідної жовтої чи помаранчевої зон.

Наразі найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із зеленої зони одразу перейти до червоної,

– написав він.

За кількістю хворих на 100 тисяч населення лідирують Чернівецька та Луганська області. У Чернівецькій області також проблема із зайнятими ліжками – на 55%, у Тернопільській – на 40%.

Вихід із ситуації, повідомляє Радуцький, – оперативні дії місцевої влади. Мовляв, не варто чекати погіршення епідситуації, а потрібно посилювати контроль за дотриманням карантину. До того ж можуть знадобитися додаткові ліжка у ковідних відділеннях.

Яка ситуація загалом в Україні

Загалом, як зазначає нардеп, навантаження на систему охорони здоров'я залишається контрольованим:

реанімаційні ліжка зайняті на 27%,

ліжка з підведеним киснем – на 22%,

апарати ШВЛ – на 10%.

Кількість хворих на коронавірус зростає: головне

Станом на 17 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину.

За даними МОЗ, у 8 з 24 областей перевищені норми за одним із показників.

Разом з тим, рівень захворюваності перевищений майже у всіх областях України. Він повинен складати не більше ніж 75 на 100 тисяч населення.

У нормі показник лише на Закарпатті, у Кіровоградській області, Миколаївській та Полтавській.

За минулу добу виявили 6 624 нових випадків. До лікарень госпіталізували 1 568 пацієнтів.

Повний текст публікації Михайла Радуцького

В Україні виявлена найбільша кількість нових хворих на "ковід" за останні чотири місяці. Лише за цей тиждень пацієнтів з коронавірусом стало удвічі більше: у понеділок – 3,3 тис осіб, минулої доби – 6,6 тис.

Як ми і прогнозували, епідеміологічна ситуація у вересні почала стрімко погіршуватись. На даний час найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної".

За кількістю хворих на 100 тисяч населення у "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільша зайнятість ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

В цілому по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%, ліжка з підведеним киснем – на 22%, апарати ШВЛ – на 10%.

Переконаний, що місцева влада має не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації і оперативно реагувати: посилювати контроль за основними правилами карантину, готуватись до відкриття додаткових ліжок у "ковідних" відділеннях.

Найбільше мене засмучує зниження темпів вакцинації. За останні дві доби щеплення зробили 118 та 122 тис осіб відповідно. Хоча МОЗ може проводити значно більше – до 250 тис на добу. За даними останнього соцопитування, більше 50% українців відмовляються робити щеплення від "ковіду"

Як наслідок, найближчим часом нам доведеться вести війну на два фронти: з коронавірусом та небажанням людей вакцинуватись.

Противникам вакцин слід нарешті зрозуміти, що епідемія – це не лише сто життів, які ми втрачаємо щоденно. І це тисячі скалічених людей, які все життя відчуватимуть наслідки важкої хвороби. Це ще й шалені бюджетні видатки.

Цього року держава вже витратила понад 30 млрд грн на боротьбу з "ковідом". Найближчим часом Верховна Рада планує перерозподілити додаткові надходження до держбюджету у розмірі 40 млрд грн. З них 2 млрд грн фракція "Слуга народу" пропонує спрямувати на фінансування програми медичних гарантій, зокрема на лікування коронавірусу. Ці витрати фінансує увесь український народ – епідемія б’є по кишені кожного. Єдиний спосіб зберегти ці кошти – тотальна вакцинація.